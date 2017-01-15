AID, Kemmune Kampındaki Sağlık Çalışmalarını Sürdürüyor (FOTO)

AID Uluslararası Doktorlar Derneği Hatay Reyhanlı sınırında İdlib bölgesinde başta Kemmune kampı olmak üzere bölgedeki kamplarda beş yıldır devam ettiği sağlık yardımı çalışmalarını Halep tahliyesinden sonra artırarak devam ediyor.

Bir konteyner poliklinik kurulan Kemmune kampında ve çevresinde devam ettirilen sağlık yardımı ve hasta bakımı çalışmaları AID gönüllüsü doktor ve sağlık çalışanları tarafından yürütülüyor.

Bölgenin malum zor şartları altında devam ettirilen sağlık çalışmalarına destek verilmesi çağrısında bulunan AID genel sekreteri Dr. Mustafa Yılmaz, gönüllü olarak çalışmak isteyen sağlık çalışanlarının www.aidoctors.org internet adresinden kendileri ile iletişime gecelerini istedi.

Bölgede ilaç ve tıbbi yardım malzemesi ihtiyacı olduğunu bunun için nakdi yardım gerektiğinin belirtildiği açıklamada, tüm telefon operatörlerinden 3960’a Suriye yazıp bir SMS atarak yardım edilebileceği belirtildi.

İlaç, sağlık malzemesi, hijyen paketleri, yeni doğan çocuklar için ihtiyaç malzemeleri yardımları bekledikleri belirtildi. Kullanılmış ikinci el ilaç alınamayacağı belirtilirken ilaç için özellikle nakdi yardım talep edildi.