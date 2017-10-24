AID İdlib’te İlk Kadın Sağlığı Merkezini Hizmete Açtı

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de Türkiye sınırı yakınındaki Atme sığınmacı kampında, kadınlara hizmet verecek ilk sağlık merkezi kuruldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme köyünde açılan kadın sağlığı merkezinde, kadın hastalıklarının yanı sıra gebelik öncesi ve sonrası süreçte kadınlara hizmet verilecek.

İstanbul merkezli Uluslararası Doktorlar Birliği (AID) yönetim kurulu üyesi Mehmet Cihat Aygün AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çadır kentlerde ve diğer kamplarda bulunan kadınların sağlık konusunda desteklenebilecekleri bir merkez bulunmuyordu. Bu nedenle bölgedeki kadınların hizmetine sunabileceğimiz kadın sağlık merkezini kurduk." dedi.

Aygün, "Merkezimize gelen kadınlar uzman ekiplerimiz tarafından düzenli olarak muayene edilecekler. Aynı zamanda gebelik öncesi ve sonrasındaki süreç ile alakalı da düzenli olarak bilgilendirmeler yapılacaktır.’’ ifadesini kullandı.

Sınır yakınındaki kamplarda yaklaşık 490 bin kadın yaşıyor.

Merkezin ilk etapta durumu acil olan 3 bin 500 kadına hizmet vermesi planlanıyor.