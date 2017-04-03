AID Heyeti Açlıktan Ölümlerin Yaşandığı Somali’de İncelemelerde Bulundu
Uluslararası Doktorlar Derneği AID, bir doktor, bir sağlık memuru ve bir eczacı ile açlıktan ölümlerin ve kolera salgınının başladığı Somali'de incelemelerde bulundu.
Acil Uzmanı Dr. Mustafa Çalık, Eczacı Cihat Aygün ve Sağlık Memuru Ersen Saraç’tan oluşan heyet yapılabilecek sağlık yardımlarını planlamak üzere bölgede incelemeler yaptı.
Heyet adına Dr. Mustafa Çalık’ın gözlem ve değerlendirmeleri >>>
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