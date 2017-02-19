Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda

»Ana Sayfa»İran
19.02.2017 11:07
Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda
İran’ın Arap Müslümanların yaşadığı Ahvaz bölgesinde hareketlilik var. Ahvaz halkı Hasan Albogbeh isimli gencin gösteriler sırasında öldürülmesine ve rejimin ayrımcı politikalarına tepki göstermek amacıyla beş gündür alanlarda.

İran rejiminin protestoyu durdurmak için aldığı baskıcı önlemlere rağmen Ahvaz'da gösteriler beşinci gününde de devam ediyor.

İran rejimi, protesto gösterilerini kontrol etmek için bütün Ahvaz bölgelerinde sokağa çıkma yasağını dayatırken, İran güvenlik güçleri de halkı tehdit etmekten geri durmuyor.

Arap kökenli olan Ahvaz sakinleri on yıllardır kendilerine uygulanan ırkçı ve sistematik ayrımcılığa öfkelerini zaman zaman protesto eylemleriyle gösteriyor.

Ahvaz sokaklarındaki bugünkü hareketliliğin nedeni ise Hassan Albogbeh’in rejim güçlerince vurularak öldürülmesi… Son gerçekleştirilen protesto esnasında Hassan Albogbeh isimli bir genç güvenlik güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü ve birçok Ahvazlı tutuklandı.

Ahvazlıların son eylemlerdeki gayeleri ise İran rejiminin çevreye zarar veren politikaları, su sıkıntısı, elektrik kesintisi, yoksulluk ve işsizlik konusunda taleplerini dile getirmek.

Kaynak: Araznews

 

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak16 Ocak 2017 Pazartesi 01:18
  • İran’lı Generaldan Kendine Yakışır 15 Temmuz İddiası!14 Ocak 2017 Cumartesi 11:17
  • Pragmatist, Ilımlı, Reformist, Zengin: Rafsancani11 Ocak 2017 Çarşamba 08:22
  • Rafsancani’nin Cenazesinde Muhalifler Gövde Gösterisi Yaptı11 Ocak 2017 Çarşamba 03:30
  • Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani Hayatını Kaybetti08 Ocak 2017 Pazar 23:12
  • “İran Toplumunda Merhamet ve Ahlak Kalmadı”05 Ocak 2017 Perşembe 01:52
  • Türkmenistan İran'a Doğalgazı Kesti02 Ocak 2017 Pazartesi 00:27
  • İranlı Tuğgeneral Kalizade Suriye'de Öldürüldü01 Ocak 2017 Pazar 23:13
  • İranlı Gazeteci ve Aktivistler İran Katliamlarından Dolayı Özür Diledi31 Aralık 2016 Cumartesi 02:06
  • İran Hamas’ı Açık Açık Tehdit Etti!29 Aralık 2016 Perşembe 11:04
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim