Ahvaz Halkı İran Rejimine Karşı Meydanlarda

İran’ın Arap Müslümanların yaşadığı Ahvaz bölgesinde hareketlilik var. Ahvaz halkı Hasan Albogbeh isimli gencin gösteriler sırasında öldürülmesine ve rejimin ayrımcı politikalarına tepki göstermek amacıyla beş gündür alanlarda.

İran rejiminin protestoyu durdurmak için aldığı baskıcı önlemlere rağmen Ahvaz'da gösteriler beşinci gününde de devam ediyor.

İran rejimi, protesto gösterilerini kontrol etmek için bütün Ahvaz bölgelerinde sokağa çıkma yasağını dayatırken, İran güvenlik güçleri de halkı tehdit etmekten geri durmuyor.

Arap kökenli olan Ahvaz sakinleri on yıllardır kendilerine uygulanan ırkçı ve sistematik ayrımcılığa öfkelerini zaman zaman protesto eylemleriyle gösteriyor.

Ahvaz sokaklarındaki bugünkü hareketliliğin nedeni ise Hassan Albogbeh’in rejim güçlerince vurularak öldürülmesi… Son gerçekleştirilen protesto esnasında Hassan Albogbeh isimli bir genç güvenlik güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü ve birçok Ahvazlı tutuklandı.

Ahvazlıların son eylemlerdeki gayeleri ise İran rejiminin çevreye zarar veren politikaları, su sıkıntısı, elektrik kesintisi, yoksulluk ve işsizlik konusunda taleplerini dile getirmek.

Kaynak: Araznews