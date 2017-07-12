Ahraru’ş-Şam’dan İdlib’de IŞİD Hücresine Baskın!

Suriye’deki en büyük direnişçi gruplardan biri olan Ahraru’ş-Şam’ın güvenlik birimine bağlı güçler bu sabah İdlib’in merkezinde IŞİD’in hücre evine bir baskın düzenledi.

“Bir Grup IŞİD’li Gözaltına Alındı”

Mepa News’ta yer alan habere göre, yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, Ahraru’ş-Şam tarafından İdlib’in merkezinde IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda bir grup IŞİD mensubunun gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar ile ilgili net bir sayı belirtmeyen kaynaklar, baskının IŞİD tarafından merkez olarak kullanılan bir eve yönelik düzenlendiğini ifade etti.

Tahriru’ş-Şam’ın IŞİD Operasyonları

Öte yandan, Suriye’deki diğer büyük direnişçi grup olan Tahriru’ş-Şam da bir Kur’an kursuna yönelik düzenlenen bombalı saldırının ardından İdlib’in merkezi ve çevresinde IŞİD’e ait hücre evlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatmıştı.

Düzenlenen baskınlarda IŞİD üyesi oldukları belirtilen 100’den fazla kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan kişiler arasında örgütün yöneticilerinin de olduğu Tahriru’ş-Şam kaynakları tarafından ifade edilmişti.

IŞİD’in hücre evlerine yönelik operasyonların hâlen devam ettiğini belirten Tahriru’ş-Şam, geçtiğimiz gün de Hama kentinin kırsalında bir eve düzenlediği baskında IŞİD’in patlayıcı tuzaklama uzmanı olduğu belirtilen bir kişinin ölü olarak ele geçirildiği bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.