Ahraru’ş Şam’dan Esed Güçlerine Güdümlü Füzeli Saldırı

Güdümlü tanksavar füzesiyle gerçekleştirilen saldırıda, çatışma bölgesinde bir tepenin yamacında duran bir grup asker hedef alındı.

Lazkiye doğusundaki dağ sıraları, ülkede sıklıkla çatışmalara sahne olan birkaç bölgeden birisi konumunda.

Burada Rusya'nın destek verdiği operasyonlarda birçok nokta rejimin eline geçmişti. Bölgede muhalifler rejime karşı sık sık buna benzer saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Mepa News