Ahraru'ş Şam ve Heyet Tahrir Şam’ın Çatışmasına Protesto

İdlib'in Serakib ilçesi ile İdlib'in kuzeyinde Türkiye sınırındaki, yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı çadır kentlerde toplanan binlerce kişi, çatışmaların durdurulması için gösteri düzenledi.

Göstericilerden Ebu Aişe, "Rejimi yıkmak için gösteriler düzenlemiştik. Şimdi muhalif gruplar birbirleriyle savaşıyor. Bunu istemiyoruz. Çatışmayı hemen durdursunlar." dedi.

Ahmed el Cuma da, ''Birlik olun. Birbirinizle savaşmayın. Sizin düşmanınız biz değiliz. Bize zulüm etmeyin." ifadelerini kullandı.

Serakib'in kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam, bölgedeki protestolar sonrasında ilçeyi terk etti.

Bu arada, iki grup arasındaki çatışmalarda İdlib'in kuzey kırsalında, Türkiye sınırı yakınındaki Asi çadır kentine düşen havan mermisi, 4 sivili yaraladı.

Rejim karşıtı Ahraru'ş Şam ile Heyet Tahrir Şam arasında önceki gün çıkan çatışmalar, İdlib ilindeki Serakib, Sarmada, Dana ilçeleri ile Salkin beldesi ve Babül Hava sınır kapısı yakınında devam ediyor.