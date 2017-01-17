Ahraru’ş-Şam: Sessizliğimiz Hazırlığımızdır (Video)
Haksöz Haber
Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden en önemli gruplardan biri olan Ahraru’ş-Şam tarafından “Sessizliğimiz Hazırlığımızdır” başlıklı yeni bir video yayımlandı.
Ahraru’ş-Şam mensubu direnişçilere bir kampta verilen savaş eğitimleri sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı videoda, bazı direnişçilerin kendilerini tanıttığı ve kampa niçin katıldığını açıkladığı da görülüyor.
“Bazı savaşlarda saatlerce kuşatma altında kaldık. Beşşar’ın kuvvetlerine çok yakındık, öyle ki yüz yüze gelmek her saniye mümkündü.” diyen 18 yaşındaki Musa Maruf, videoda kendisini tanıtan direnişçilerden. Musa Maruf, kampa, kendisini korumayı ve savaşmayı öğrenmek için kaydolduğunu söylüyor.
Halep’te yaşanan savaşlarda saha komutanı olarak da bulunduğunu belirten evli ve bir çocuk babası 23 yaşındaki Hıdır Osman da videoda kendisini tanıtan diğer bir direnişçi. “Metanette ve zindelikte zayıftım.” diyerek öz eleştiri yapan Hıdır Osman, kampa bu eksiklerini gidermek için katıldığını ifade ediyor.
Suriye’de ilân edilen ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.
YouTube’da “Ahrar’uş Şam” ismindeki hesaptan yayımlanan ve altyazının da olduğu video şu şekilde:
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