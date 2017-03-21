Ahraru’ş Şam, Şam – Cobar Operasyonu Görüntülerini Paylaştı
Tahrir Şam öncülüğünde, Şam’ın Cobar mıntıkasına düzenlenen, Esed ve Şii askerlerin hedef alındığı saldırıların görüntüleri paylaşılmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün Tahrir Şam öncülüğünde, Şam’ın Cobar mıntıkasına düzenlenen, Esed ve Şii askerlerin hedef alındığı saldırıların görüntüleri paylaşılmaya devam ediyor. Ahraru’ş Şam, düzenlenen operasyondan çeşitli görüntüler paylaştı.
Paylaşılan görüntülerde, Esed askerleri ile Ahraru’ş Şam arasındaki çatışmaların yanı sıra, Cobar’da Rejim güçlerine ait olan bir mühimmat deposunun imha edilme anı da yer aldı.
El Kabun ve Cobar mıntıkasında Esed askerlerine karşı düzenlenen operasyon görüntüleri:
Esed güçlerine ait mühimmat deposunun Ahraru’ş Şam tarafından imha edilme anları:
Ayrıca Aharu’ş Şam savaşçılarının, Esed askerlerine karşı nöbet görüntülerinin yer aldığı bir video daha yayınlandı:
Kaynak: Küresel Analiz
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