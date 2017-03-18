Ahraru’ş-Şam Lideri Abu Ammar’dan 7. Yılına Giren İntifada Hakkında Açıklama
Ahraru’ş-Şam medya birimi, Esed rejimine odaklanılmasının altını çizen Ebu Ammar’ın açıklamasını şöyle özetledi:
1-Hareketimizin lideri Abu Ammar devrimin 6.yılını tamamlamasıyla bağlı konuşma yaptı ve birlik mesajı verdi.
2-Abu Ammar: Hedeflerimize ulaşana,haklarımıza geri kazanana ve halkımızın acısını hafifletene kadar yolumuza davam edeceğiz
3- Abu Ammar: Şimdiye kadar bahsedilen ‘’siyasi çözümleri’’olduğu gibi kabul edemeyiz .Zira kabul edersek katil ile mağdur eşitlenir.
4- A. Ammar: Halkımıza söz veriyoruz,silahımızı halkımızı katleden ve topraklarımızı kirleten Esed Rejimi ve müttefiklerine karşı kullanacağız.
5-A. Ammar: Ahrar’uş Şam Hareketi halkımzı korumak amacıyla kuruldu. Dolayısıyla cemaatimizin menfaati halkımızın menfaatinin önüne asla geçmeyecektir
6-Abu Ammar: Bir gün hareketimizin lağv edilmesi halkımızın acılarını hafifleteceğini hissedersek o zaman düşünmeden hareketimizi lağv ederiz
7-Abu Ammar: Ahrar’uş Şam olarak tek derdimiz; Suriye devriminin ilkelerini korumak,özellikle de halkımızın özgürlüğünü ve izzetini kazanmaktır.
Abu Ammar: Suriye devriminin düşünen bizler ve devrimimizin geleceği için bir araya gelip konuşarak, anlaşarak ve uzlaşarak bunu yapmalıyız.
8-Mübarek devrimin öncülerini, alimleri, sivilleri ve askerileri bir araya gelip devrimin birliğini korumalı, ifrat ve tefritten sakındırmalıdır
9- Abu Ammar: Son olarak bütün devrimci gurupları zalim Esed rejimine karşı ortak operasyonlara katılmayı sağlayalım.
Açıklamanın tamamı:
Kaynak: Küresel Analiz
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