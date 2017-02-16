Ahraru’ş-Şam İdlib’deki Üslerini Terk Etti!

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Ahraru’ş-Şam’ın, sivil kayıplarının yaşanmaması için İdlib’deki bütün üslerini terk ettiği bildirildi.

Suriye’de Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlarla mücadele eden Ahraruş Şam’ın en önemli birliklerinden biri olan el-Faruk Tugayları, Esed ve Rusya tarafından düzenlenen gelişigüzel saldırılarda daha fazla sivil kaybın yaşanmaması için İdlib’deki bütün üslerini terk etti.

Medya Times’ta yer alan habere göre, direnişçi grubun lideri Abdu’r-Rauf Ubeyd, konuya ilişkin açıklamasında İdlib’de konuşlu diğer tüm direnişçi grupların da benzer adım atmasını umduğunu söyledi.

“Esed ve Rusya’nın Anlayışında Sivil Ayrımına Yer Yok”

İdlib’deki el-Beyt el-İdlibî adındaki sivil toplum kuruluşu da hedef gözetmeyen hava saldırılarının önüne geçmek için kentteki direnişçilere İdlib’i terk etmelerine yönelik çağrıda bulundu.

Esed ve Rusya’nın savaş anlayışında sivil ayrımına yer olmadığını belirten gözlemciler, direnişçilerin askerî üslerini kentin dışındaki gizli yerlere taşıyabileceğini düşünüyor.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Esed ve işbirlikçileri birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.