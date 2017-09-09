Ahrar-ı Şam’ın 45 Komutanı 3 Yıl Önce Bugün Şehit Edilmişti

Ahrar komutanlarına 9 Eylül 2014 tarihinde İdlib'in Ram Hamdan köyündeki karargahlarında toplantı halindeyken, bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda komutanların da aralarında bulunduğu 45 kişi şehit olmuş ve çok sayıda kardeşimiz de yaralanmıştı.

Saldırıda şehit düşen liderlerden biri olan Hasan Abbud, birçok İslami direniş grubunun bir araya gelerek oluşturduğu İslami Cephe’nin de siyasi lideriydi.

Şehadetlerinin 3. yılında şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, Rabbimizden bize miras bıraktıkları Suriye davasını nusretiyle muvaffak kılmasını niyaz ediyoruz.

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