Ahrar-ı Şam’dan Humus’ta Rejim Ordusuna Operasyon: 11 Ölü

HAKSÖZ-HABER

Esed rejimine bağlı ordu birliklerinin son iki gündür Humus’un kuzey kırsalında gerçekleştirdiği hava saldırılarına Ahrar-ı Şam’dan cevap geldi.

Rejimin saldırılarına karşılık bir cevap olarak bugün Ciburin kasabası yakınlarında Esed birliklerine karşı operasyon gerçekleştiren Ahrar-ı Şam’ın 11 rejim askerini öldürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili bir habere yer veren Arapça Aldorars sitesi, rejim askerlerinin Ahrar-ı Şam’a bağlı keskin nişancıların başarılı atışlarıyla öldürüldüğünü kaydetti.