Ahrar-ı Şam’dan Humus’ta Rejim Ordusuna Operasyon: 11 Ölü
Rejimin Humus’un kuzey kırsalındaki saldırılarına cevap veren Ahrar-ı Şam, Ciburin kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği bir operasyonla 11 rejim askerini öldürmeyi başardı.
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HAKSÖZ-HABER
Esed rejimine bağlı ordu birliklerinin son iki gündür Humus’un kuzey kırsalında gerçekleştirdiği hava saldırılarına Ahrar-ı Şam’dan cevap geldi.
Rejimin saldırılarına karşılık bir cevap olarak bugün Ciburin kasabası yakınlarında Esed birliklerine karşı operasyon gerçekleştiren Ahrar-ı Şam’ın 11 rejim askerini öldürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili bir habere yer veren Arapça Aldorars sitesi, rejim askerlerinin Ahrar-ı Şam’a bağlı keskin nişancıların başarılı atışlarıyla öldürüldüğünü kaydetti.
Etiketler : Humus, Esed, Ahrar-ı Şam, operasyon
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