İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. İSLAM DÜNYASI

  3. SURİYE

  4. Ahrar-ı Şam’dan Humus’ta Rejim Ordusuna Operasyon: 11 Ölü
Ahrar-ı Şam’dan Humus’ta Rejim Ordusuna Operasyon: 11 Ölü

Ahrar-ı Şam’dan Humus’ta Rejim Ordusuna Operasyon: 11 Ölü

Rejimin Humus’un kuzey kırsalındaki saldırılarına cevap veren Ahrar-ı Şam, Ciburin kasabası yakınlarında gerçekleştirdiği bir operasyonla 11 rejim askerini öldürmeyi başardı.

A+A-

HAKSÖZ-HABER

Esed rejimine bağlı ordu birliklerinin son iki gündür Humus’un kuzey kırsalında gerçekleştirdiği hava saldırılarına Ahrar-ı Şam’dan cevap geldi.

Rejimin saldırılarına karşılık bir cevap olarak bugün Ciburin kasabası yakınlarında Esed birliklerine karşı operasyon gerçekleştiren Ahrar-ı Şam’ın 11 rejim askerini öldürdüğü bildirildi.  Konuyla ilgili bir habere yer veren Arapça Aldorars sitesi, rejim askerlerinin Ahrar-ı Şam’a bağlı keskin nişancıların başarılı atışlarıyla öldürüldüğünü kaydetti.

Etiketler : , , ,

HABERE YORUM KAT