“Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 14:13
“Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk’ün tahliye edilmesi ile ilgili “Memnuniyet duydum.” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gazeteciler tarafından Mardin Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk’ün tahliye edilmesi ile ilgili değerlendirmesi ve Ahmet Türk’ün randevu talep edip etmediği soruldu.

Al Jazeera’nin aktardığına göre, Bahçeli, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM’ye girdiğimizde orada birçok siyâsî parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk Hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk, bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyâsette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lâzım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?”

Meclis’te Anayasa değişikliği teklifi ile görüşmeler devam ederken Bahçeli, Ahmet Türk’ün sağlık problemlerinden dolayı tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemiş, Ahmet Türk de tahliye edildikten sonra Bahçeli’ye teşekkür etmiş, hattâ bunun için kendisini ziyâret etmek istediğini belirtmişti.

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