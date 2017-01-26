“Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”

Elazığ Valiliği’nden, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu bulunan eski başkanı Ahmet Türk’e, cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesine kadar hiçbir aşamada kelepçe takılmadığını bildirildi.

Elazığ Valiliği’nden yapılan açıklamada, hakkında yürütülen adlî soruşturma kapsamında hâlen Elazığ’da cezaevinde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk’e, dün muayene için Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmesi sırasında kelepçe takıldığı şeklinde bazı basın yayın organlarında haberler yer aldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, “Ahmet Türk’e cezaevinden alınıp sağlık kuruluşundaki işlemlerinin bitirilmesine müteakip cezaevine teslim edilmesine kadar hiçbir aşamada kelepçe takılmamıştır.” denildi.

T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hakkında yürütülen adlî soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Türk, dün sağlık raporu için Fırat Üniversitesi Hastanesi, oradan da heyete girmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Rızaiye binasına götürülmüş, sağlık tetkiklerinin ardından sağlık raporu için heyete giren Ahmet Türk, daha sonra yeniden cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı’nca 17 Kasım 2016’da görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 Kasım 2016’da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016’da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ahmet Türk, 15 Ocak’ta Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledilmişti.