Ahmet Türk: Kelepçe Takılmadı

Elazığ’da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği öne sürülen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, “Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı.” dedi.

AA’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adlî kontrol şartıyla tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği iddia edilen görüntülere ilişkin şunları söyledi:

“Resim çok kötü bir resimmiş gibi oldu. Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı. İki kez beni Diyarbakır’a ring arabası ile getirmediler. Bir araba ile getirdiler. Yolda sigara da veriyorlardı. Şimdi kalkıp desem bunlar ‘Hakaret etti.’, gerçekten hoş olmaz. Dürüst olmak lâzım.”