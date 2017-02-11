Ahmet Türk: Kelepçe Takılmadı
Elazığ’da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği öne sürülen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, “Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı.” dedi.
AA’da yer alan habere göre, hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra adlî kontrol şartıyla tahliye edilen Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Ahmet Türk, Elazığ’da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği iddia edilen görüntülere ilişkin şunları söyledi:
“Resim çok kötü bir resimmiş gibi oldu. Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı. İki kez beni Diyarbakır’a ring arabası ile getirmediler. Bir araba ile getirdiler. Yolda sigara da veriyorlardı. Şimdi kalkıp desem bunlar ‘Hakaret etti.’, gerçekten hoş olmaz. Dürüst olmak lâzım.”
(Tıklayın: “Ahmet Türk’e Hiçbir Aşamada Kelepçe Takılmamıştır”)
Etiketler: ahmet türk
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ahmet Türk: Kelepçe TakılmadıElazığ’da hastaneye götürülürken askerler arasında çekilen ve kelepçelendiği öne sürülen görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Türk, “Yerde buz vardı. Kaymamak için de koluma girdiler, kelepçe takılmadı.” dedi.
AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize KarışmaAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD yönetimine uyarıda bulunarak AB’nin iç işlerine karışmamasını söyledi.
Brezilya'da Polis Grevleri YayılıyorRio de Janeiro eyaletindeki 100 askeri polis biriminden 27'sinin önünde polis yakınları tarafından gösteriler yapılıyor.
Kenya’da Kuraklık Nedeniyle “Ulusal Afet” İlan EdildiKenya’nın 23 bölgesinde etkili olan ve 3,7 milyondan fazla insanı etkileyen kuraklık nedeniyle “ulusal afet” ilan edildi.
Taksim’de İnşa Edilecek Camiye Ruhsat VerildiBeyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Belediye ruhsatı da şu an itibariyle verilmiş durumda. Ruhsatı alan hayırsever iş adamı iş makinelerini getirdi ve çalışmalara başladı.” dedi.
RÖPORTAJ
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Troller Sorunu, FETÖ Mağduriyetleri ve AK Parti’ye Maliyeti
- “Doktor, Sıra Sende!”
- Myanmar’ın Arakanlılara Sistematik Tecavüz Kampanyası
- Genelkurmay: Uçakla Vurulan Unsurlarımız 10 Gündür Aynı Noktada
- ÖSO, el-Bab’ın Yüzde 40’ında Kontrolü Ele Geçirdi
- Referanduma Sunulacak Anayasa Değişikliği Resmi Gazete'de Yayımlandı
- Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar
- Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması
- Atatürk Havalimanı Kapatılacak mı?
- “3 Bin 49 IŞİD ve PKK/PYD’li Etkisiz Hâle Getirildi”
- İnternette ‘Adil Kullanım Noktası’ Uygulaması 2018'de Kaldırılıyor
- YSK: Referandum 16 Nisan 2017'de Yapılacak
- Troller Sorunu, FETÖ Mağduriyetleri ve AK Parti’ye Maliyeti
- Numan Kurtulmuş’tan Fırat Kalkanı Açıklaması
- Mısır Cuntası Refah Sınır Kapısı’nı Geçici Olarak Açtı!
- AB’den ABD’ye Uyarı: İç İşlerimize Karışma
- “Doktor, Sıra Sende!”
- Neden İhraç Edildiler?
- Doğu Guta’da Yüzlerce Rejim ve Hizbullah Milisi Öldürüldü!
- Tahrir-u Şam Heyeti Lideri Ebu Cabir’den Açıklama
- OHAL Böyle mi Yürütülmeli?
- Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek
- “Ahmet Türk’ün Tahliye Edilmesinden Memnuniyet Duydum”
- Yasin Börü Davasında 23 Sanık Hakkında 6'şar Kez Müebbet Talebi
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim