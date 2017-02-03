Ahmet Türk Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
03.02.2017 18:56
Ahmet Türk Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Sağlık sorunları bulunan, cezaevindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Ahmet Türk'ün tahliyesine karar verildi.

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım'da görevden uzaklaştırılan ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatları tutuksuz yargılanması için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Olumsuz rapor almıştı

Türk'ün avukatı Zeynep Boztoprak, müvekkilinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiğini duyurdu.

Boztoprak, önceki açıklamasında, tahliye kararı için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini söylemişti. Türk'ün tahliyesi için İstanbul Adli Kurumu'ndan olumsuz rapor verildiğini açıklamış, raporda, "Cezaevinde kalması hayati tehlike oluşturmamaktadır" ifadelerine yer verildiğini belirtmişti. Avukat Boztoprak yine de tahliye talebinde bulunduklarını ve kararı Mardin Sulh Ceza Hâkimliği'nin vereceğini söylemişti.

Kasım 2016'da tutuklandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım 2016'da gözaltına alınan Türk, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı. Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti. 

Türk, 'Belediyenin elindeki imkân, araç ve yetkileri PKK'ya vererek terör örgütüne destek sağlamakla' suçlanıyor.  Avukatları ve ailesi 75 yaşındaki Türk'ün ciddi sağlık sorunları olduğunu belirtiyor. 

Ahmet Türk'ün cezaevinde olmasını MHP lideri Devlet Bahçeli de eleştirmiş, Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA, DHA

 

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