Ahmet Şık Tutuklandı

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30.12.2016 21:43
Ahmet Şık Tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bazı yazılarda “terör örgütü propagandası yaptığı” iddia edilerek gözaltına alınan ve hâkimliğe sevk edilen Ahmet Şık’ın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen bir soruşturma kapsamında, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından perşembe günü gözaltına alınan Ahmet Şık’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şık’ın ifadesi, soruşturmayı yürüten savcı tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan yerleşkesinde alındı. AA’da yer alan habere göre, savcılık, Şık hakkında kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, hakkındaki suçlamalara ilişkin sorulan sorulara doğrudan ve ayrıntılı somut bir cevap vermediği, mevcut delil durumu ve soruşturmanın geldiği aşama itibariyle PKK, DHKP-C ve Gülen örgütü gibi örgütlerin propagandasını yaptığına dâir delillerin bulunduğunu öne sürerek, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan tutuklanması talebiyle Şık’ı hâkimliğe sevk etti.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen ve tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılan Şık, “terör örgütü propagandası yaptığı” gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet gazetesindeki bazı yazılarda “Türkiye Cumhuriyeti’ni, yargı organlarını, askerî ve emniyet teşkilâtını alenen aşağılamak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarını işlediği iddiasıyla Şık’ı gözaltına almıştı.

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