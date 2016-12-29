Ahmet Şık Gözaltında

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından "Bir tweet'le ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" diye yazdı.

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Şık, "Gözaltına alınıyorum. Bir tweet'le ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" yazdı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da Twitter hesabından Ahmet Şık'la konuştuğunu belirterek, "Savcılığın talimatı üzerine Güvenlik Şube'ye bağlı polislerce gözaltına alındığını söyledi. Hakkında gözaltı kararı verildiği için Haseki Hastanesi'ne götürülüyor. Suçlama örgüt propagandası yapmakmış" açıklamasını yaptı.

Ahmet Şık, Mart 2011'de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davası kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı.

Şık, o dönem gözaltına alınmadan önce Gülen örgütünün devlette yapılanmasını anlatan bir kitap yazıyordu. Bu kitap daha sonra "000 KİTAP - Dokunan Yanar" adıyla yayınlandı.

Şık'ın ayrıca Ertuğrul Mavioğlu'yla birlikte yazdığı "Ergenekon'da Kim Kimdir?" ve "Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu" ile, "Pusu: Devletin Yeni Sahipleri", "Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda" adlı kitapları bulunuyor.

Kaynak: Twitter