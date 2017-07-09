Ahmet Hakan: Suriyeli Düşmanları Size Sesleniyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Suriyelilere yönelik ayrımcılık yapanlarla ilgili "Siz var ya siz. Bugünün Almanya’sında yaşasaydınız. Gırtlağınızı paralarcasına “Türken raus” diye slogan atardınız. Siz var ya siz... Nazi Almanya’sında yaşasaydınız. Yahudileri Gestapo’ya ihbar edip bahşiş kapanlardan olurdunuz." görüşünü dile getirdi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesindeki yazısı şöyle:

Siz var ya siz...

Nazi Almanya’sında yaşasaydınız.

Yahudileri Gestapo’ya ihbar edip bahşiş kapanlardan olurdunuz.

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Siz var ya siz...

Bugünün Almanya’sında yaşasaydınız.

Gırtlağınızı paralarcasına “Türken raus” diye slogan atardınız.

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Siz var ya siz...

1950’lerin ABD’sinde yaşasaydınız.

Siyahların hakkını savunanı “zenci sevici” diye aşağılardınız.

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Siz var ya siz...

Sırbistan’da yaşasaydınız...

Müslüman nefretinden gözünüz dönerdi.

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Siz var ya siz...

Fransa’da yaşasaydınız...

Kesin Le Pen’ci olurdunuz.

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Siz var ya siz...

Güney Afrika’da yaşasaydınız.

Mandela’yı bacağından ağaca asardınız.

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Siz var ya siz...

Bir Suriyeli, bir kadını taciz ettiğinde...

Genelleme yapıp bütün Suriyelileri tacizci ilan edersiniz.

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Siz var ya siz...

Kendi ırkınızdan biri, bir Suriyeliye tecavüz edip katlettiğinde...

“Suç bireyseldir, bunun bizim gibi Suriyeli düşmanlarıyla ne ilgisi var” dersiniz.

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Siz var ya siz...

Yalan yanlış bilgilerle Suriyelileri tecavüze layık nesneler haline getirirsiniz...

Bu atmosferin etkisiyle işlenen hunhar cinayetin ardından da... “Ama bizim ne suçumuz var ki” diye ağlaşırsınız.

*

Siz var ya siz...

Yanlış mülteci politikalarını ve bu politikaları uygulayanları hedef almak yerine...

Gariban Suriyelileri hedef alıp Suriyeli düşmanlığı yaparsınız.

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Siz var ya siz...

Hiçbir konuda anlaşamazsınız.

Ama Suriyeli düşmanlığında anında hemen birleşiverirsiniz.

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Siz var ya siz...

Bu ülkenin çoğunluğusunuz, oy deposusunuz, kahir ekseriyetisiniz...

Ama size teslim olmak yok.