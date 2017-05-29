Ahmet Hakan: FETÖ'ye Karşıysan Zekeriya Öz'ü Taklit Etmeyeceksin!
Ahmet Hakan, FETÖ soruşturmalarını değerlendirdiği yazısında, "FETÖ'ye karşı mısın? O zaman önüne geleni tutuklamayacak, tutuklamayı cezaya dönüştürmeyeceksin… Zekeriya Öz’ü taklit etmeyeceksin" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan'ın bugünkü Hürriyet’te (29.05.17) yayınlanan yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:
"Kavurmacı Niye Serbest Demeyelim, Diğerleri Niye Tutuklu Diyelim"
Dün şöyle bir şey oldu:
*
Ömer Faruk Kavurmacı var ya Ömer Faruk Kavurmacı...
- Karakola gitti...
- İmzasını çaktı...
- Ve sessizce süzüldü toplumun arasına...
Oh mis!
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İnsan ister istemez soruyor:
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Aynısını...
- Kadri Gürsel niye yapamıyor?
- Barbaros Muratoğlu niye yapamıyor?
- Şahin Alpay niye yapamıyor?
- Ahmet Şık niye yapamıyor?
- Nazlı Ilıcak niye yapamıyor?
- Ali Bulaç niye yapamıyor?
- Ahmet Turan Alkan niye yapamıyor?
- Musa Kart niye yapamıyor?
*
Niye Kavurmacı tutuksuz yargılanırken...
FETÖ ile hiçbir illiyet bağı olmayanlar ya da FETÖ ile bağı Kavurmacı’ya göre hayli zayıf olanlar tutuklu yargılanıyor?
*
Galiba esas mesele budur, buradadır.
FETÖ'ye karşı mısın?
O zaman...
Yargıyı ele geçirmeye çalışmayacaksın.
*
O zaman...
Önüne geleni tutuklamayacak, tutuklamayı cezaya dönüştürmeyeceksin.
*
O zaman...
Yazdığın iddianame, gerçekten iddianameye benzeyecek.
*
O zaman...
Zekeriya Öz’ü taklit etmeyeceksin.
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