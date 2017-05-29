Ahmet Hakan: FETÖ'ye Karşıysan Zekeriya Öz'ü Taklit Etmeyeceksin!

Ahmet Hakan'ın bugünkü Hürriyet’te (29.05.17) yayınlanan yazısının konuyla ilgili kısmı şöyle:

"Kavurmacı Niye Serbest Demeyelim, Diğerleri Niye Tutuklu Diyelim"

Dün şöyle bir şey oldu:

*

Ömer Faruk Kavurmacı var ya Ömer Faruk Kavurmacı...

- Karakola gitti...

- İmzasını çaktı...

- Ve sessizce süzüldü toplumun arasına...

Oh mis!

*

İnsan ister istemez soruyor:

*

Aynısını...

- Kadri Gürsel niye yapamıyor?

- Barbaros Muratoğlu niye yapamıyor?

- Şahin Alpay niye yapamıyor?

- Ahmet Şık niye yapamıyor?

- Nazlı Ilıcak niye yapamıyor?

- Ali Bulaç niye yapamıyor?

- Ahmet Turan Alkan niye yapamıyor?

- Musa Kart niye yapamıyor?

*

Niye Kavurmacı tutuksuz yargılanırken...

FETÖ ile hiçbir illiyet bağı olmayanlar ya da FETÖ ile bağı Kavurmacı’ya göre hayli zayıf olanlar tutuklu yargılanıyor?

*

Galiba esas mesele budur, buradadır.

FETÖ'ye karşı mısın?

O zaman...

Yargıyı ele geçirmeye çalışmayacaksın.

*

O zaman...

Önüne geleni tutuklamayacak, tutuklamayı cezaya dönüştürmeyeceksin.

*

O zaman...

Yazdığın iddianame, gerçekten iddianameye benzeyecek.

*

O zaman...

Zekeriya Öz’ü taklit etmeyeceksin.