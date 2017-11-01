Ahmet Edip Uğur’un Tehdit İddiası Araştırılmayacak mı?

Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinden uzunca bir süre ayak diretmesine karşın önceki gün istifa eden Ahmet Edip Uğur’un istifa açıklamasında sarfettiği sözler tartışılmayı hak ediyor. Bilindiği üzere Uğur “ailemle tehdit edildim” demişti. Ahmet Edip Uğur’un bir kardeşi yurt dışına kaçarken, diğer kardeşi Necati Uğur halen FETÖ suçlamasıyla tutuklu yargılanmakta.

Diğer belediye başkanlarına nazaran istifa çağrılarına bir müddet direnen ve “tek başıma kalsam da direneceğim” dediği öne sürülen Uğur’un yakın çevresine istifa etmesinin hakkındaki suçlamaları kabullenme anlamına geleceğini ifade ettiği söylenmekte.

Yine Uğur’un, istifa etmesinin kendisini suçlayan, mal varlığının arttığını öne süren, ayrıca usulsüz imar uygulamalarına imza attığını söyleyenlere haklılık kazandıracağını söyleyen ve ancak hakkında görevlendirilecek müfettişler tarafından detaylı inceleme yapılması ve bu müfettişlerin hazırladığı rapor kamuoyuna açıklandığı takdirde istifa edeceğini ifade ettiği iddia edilmekte. Kendisinin ve ailesinin tüm mal varlığının ayrıca yaptığı ihaleler ve imar uygulamalarının incelenmesi ve sonucun kamuoyuna açıklanmasını talep ettiği söylenen Ahmet Edip Uğur’un buna rağmen istifayı kabul etmesi ise ağlayarak yaptığı konuşmada dile getirdiği şekliyle ailesiyle tehdit edildiği suçlamasına dikkatlerin çekilmesine neden oldu.

Konu hakkında iletilen soruları AK Parti sözcüleri “tehdit edildiyse savcılığa suç duyurusunda bulunsun” şeklinde gayet sığ ve içeriksiz bir cevapla geçiştiriyor, dolaylı yalanlama ile bu iddiaları reddediyorlar ama bu vahim iddianın açıklığa kavuşturulmasını beklemek kamuoyunun hakkı!