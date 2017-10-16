Ahmet Davutoğlu’nun Kitabı da Cezaevlerinde Yasaklandı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının Diyarbakır Cezaevi'ne alınmamasını TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabı cezaevine neden sokulmuyor?" diye sordu.

Cezaevlerinde son dönemde keyfi uygulamaların arttığına dikkat çeken Yarkadaş, "Yasaklar ve keyfi uygulamalar öyle bir hale geldi ki; AKP Konya Milletvekili Davutoğlu'nun Şehirler ve Medeniyetler kitabı bile cezaevine alınmıyor" dedi.