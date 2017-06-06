Ahmet Davutoğlu Pelikan Çetesi Hakkında Konuştu

Konya'da yayın yapan Kanal 42 Televizyonunda, Kerem Işıkan ile Ramazan Geceleri programına katılan Davutoğlu, AK Parti'nin kendi değerlerini hızla zayıflattığını, partinin içine itibar suikasti virüsünün bulaştırıldığını söyledi.

Pelikan çetesinin trollerini de eleştiren Davutoğlu, trollerin kendisine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e yönelik saldırılarını da "Tam bir FETÖ taktiğidir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Davutoğlu bu saldırılara yönelik Abdullah Gül'ü ve kendisini üzen noktanın da "Dostlarının suskun kalması" olduğunu söyledi.

İşte Davutoğlu'nun açıklamaları...

Kaynak: Odatv