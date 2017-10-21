Ahmet Arslan Köprülerden Geçen Araç Sayısını Açıkladı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan NTV'de katıldığı programda, Köprü ve otoyollardaki araç geçiş garantileri için yapılacak ödemeye ilişkin açıklamalarda bulundu: "İhtiyatlı tarafta kalmak adına ve önümüzdeki yıl olası ödemeleri karşılamak adına yatırım programına bu tip yap-işlet-devret projelerinin tamamı için 3,6 milyar lira ödenek öngörülmüş durumda. Bu, garantiden kaynaklı ödememiz gereken rakamlar ortaya çıktığında herhangi bir eksiklik olmasın, ödemeyi yapabilelim diye. Avrasya Tüneli'nden bu sene günlük ortalama yaklaşık 50 bin araç geçiyor, garantimiz 68 bin. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde garanti rakamı 137 bindir, şu an 80 bin. Osman Gazi Köprüsü'nde de geçen sene yine 15-16 binlerde olan rakam bu sene 21 bin ortalamalarında. Üç yıllık süreç sonunda bu yatırımlarda garanti rakamlarına ulaşılacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kesinlikle çift yönlü ücretlendirme olmayacağını da söyledi.