Ahmet Altan: Böyle Hukuk, Böyle Adalet Olmaz!

İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve aralarında tutuklu gazeteci yazarlar Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu sanıkların yargılandığı 15 Temmuz davasında mahkemenin ara kararı açıklandı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Tutuklu yargılanan sanıklardan Ilıcak, Yakup Şimşek, Fevzi Yazıcı ve Şükrü Tuğrul Özşengül duruşmada hazır bulunurken Ahmet Altan ve Mehmet Altan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Savcı, tahliye talebinde bulunan tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Savcının talebini kabul eden mahkeme, karara gerekçe olarak suçun vasfı ve mahiyetini, kuvvetli suç şüphesini ve kaçma ihtimalini gösterdi.

Savcı ayrıca esas hakkındaki mütalaasını henüz hazırlayamadığını belirterek ek süre talep etti.

“Hayatım Boyunca Darbelere Karşı Oldum”

Daha sonra mahkeme başkanı taleplere ilişkin beyanda bulunmaları için sözü tutuklu sanıklara verdi.

İlk olarak Nazlı Ilıcak konuştu. Ilıcak, “İkinci duruşmada iki hakim üye değişmiş, savcı da değişmiş. Allah’a şükür bir tek siz kalmışsınız. Bugün de savcı ve bir üye değişmiş. Bu olağan bir şey mi, bilmiyorum ama bunun kayıtlara geçmesini istiyorum.” dedi.

Avukat görüşme kısıtlılığının sürdüğünü belirten Ilıcak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Ilıcak, “Bütün hayatım boyunca darbelere karşı olmuş bir Nazlı Ilıcak olarak bunu içime sindiremiyorum. 27 Mayıs’tan beri darbelere karşıyım, bu berbat darbe gerçekleşiyor ve ben Bodrum’da haber alıyorum. Yok efendim ‘Nazlı Ilıcak darbeciymiş’, bunu kimseye anlatamazsınız.” dedi.

Ilıcak, 40 yıllık gazeteci olarak laik cumhuriyete karşı bir adımının olmadığını öne sürerek, mahkemeye gelen yazılara göre Bank Asya’da yüksek bir hesap hareketliliğinin bulunmadığını ve ByLock’a rastlanmadığının yer aldığını söyledi. Çok zor şartlar altında olduğunu belirten Ilıcak, “Yaşıma binaen de biran önce çok zor şartlar altında yaşadığımı belirterek tahliyemi istiyorum” dedi.

“Savcı Ezberden Konuşuyor”

Daha sonra sözü alan Ahmet Altan ise davayla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu, Birleşmiş Milletler’in (BM) de bu davada müdahil olduğunu anlatarak, “BM AİHM’ye raporunda mahkemenin tiyatro olduğunu söyledi. Savcının ezbere dayalı tekrarını duyduğumda bir oyuncuyu izlediğimi düşündüm. Dosyaya hakim olmadığını söyleyerek tutukluluk istedi. Bir de adaletten söz ediliyor. Böyle bir ezberle hukuk olmaz. Böyle bir ezberle adalet olmaz. Benim söyleyeceğim bu kadar.” diye konuştu.

11 Aralık’a Ertelendi

Duruşmada TBMM’nin davaya müdahil olarak katılma talebi kabul edilirken, kimi sanık avukatlarının reddi hakim talepleri davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçe gösterilerek reddedildi. Duruşma 11 Aralık tarihine ertelendi.

15 Temmuz’daki darbe kalkışmasından sonra başlatılan Gülen örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında açılan davada tutuklu yargılanan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Ilıcak hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra, “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.