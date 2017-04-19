Ahmedinejad: İran da Suriye Politikasını Değiştirmeli

İran’ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran dâhil bölge ülkelerinin özellikle Suriye’deki politikasını değiştirmesi gerektiğini savundu.

Al Jazeera’ye demeç veren İran’ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Suriye’de çözümün ancak İran ve Körfez ülkelerinin de taraf olduğu ciddi bir diyalogla gerçekleşebileceğini ifade etti:

“Herkesin politikasını değiştirmesi lâzım. Suudi Arabistan, Türkiye, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve hatta İran, Umman ve Suriye’nin de mevcut dış politikasını değiştirmesi lâzım. Beraber oturup, neden birbirimizle savaştığımızı konuşmamız lâzım. Neden? Bu savaş dışarıdan bize dayatılan bir savaş. Hepimizi zayıflattı ve kendi kaynaklarımızı tüketti. Bu çok kötü. Ciddi bir diyalog için çağrı olması lâzım. Barışı ve uyumu sağlamak için aramızdaki ortak noktalardan yola çıkmamız gerek.”

İran’ın dini lideri Ali Hamaney’nin aksi yöndeki tavsiyesine rağmen mayıs ayında İran’da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi için adalığını açıklayan Ahmedinejad, Hamaney’in kendisinden aday olmamasını istemediğini, sadece o yönde bir tavsiyede bulunduğunu belirtti. Ahmedinejad, İran’ın iç ve dış konjonktürü nedeniyle adaylığını açıklamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Ahmedinejad ile yapılan röportajın tamamının 20 Nisan’da yayımlanacağı bildirildi.