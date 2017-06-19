Ahmed Bahr: Direnişe ve Silahına Sahip Çıkılacaktır

Filistin Meclis Başkanı'nın Birinci Yardımcısı Ahmed Bahr, Filistin direnişinin ve Hamas hareketinin terörle suçlanmasına da tepki gösterdi.

Ahmed Bahr bu konudaki açıklamalarını, Hamas'ın kadınlar kolunun Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesini protesto amacıyla Filistin Meclis binası önünde düzenlediği protesto eylemi esnasındaki konuşmasında yaptı.

Bahr buradaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Hamas'ı terörle itham etmek için birbirleriyle yarışa giren Arap liderlerine düşen görev, kadınları ve çocukları hunharca katleden, halklara karşı katliamlar gerçekleştiren gerçek teröristleri araştırmaktır."

Bahr, Arap rejimlerinin ve İslâm dünyasındaki yönetimlerin Gazze'nin ablukaya alınması karşısındaki sessizliğini de eleştirdi.

Ahmed Bahr, Filistin direnişinin silahıyla ilgili olarak da bu silahın sadece, Filistin topraklarına yerleşmiş olan siyonist düşmana çevrilmiş olduğunu vurgulayarak Batı Yaka'da tutuklu bulunan direniş mensuplarının serbest bırakılmasını istedi.

Hamas'ın kadınlar kolu adına açıklama yapan Reca El-Halebi de Filistin halkının direnişinin ve Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak için verdiği mücadelenin destekleneceğini söyledi.

El-Halebi, başta Cibril Er-Recub'un Burak duvarının yahudilere bırakılacağına dair açıklaması olmak üzere bazı Fetih liderlerinin Filistin'e ait ve İslâmî varlık ve ilkelerden taviz vermelerini de kınadı.

AA