Ağrı’daki PKK/KCK Soruşturması: 7 Kişi Daha Tutuklandı

»Ana Sayfa»Hukuk
05.02.2017 11:33
Ağrı’daki PKK/KCK Soruşturması: 7 Kişi Daha Tutuklandı
PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay ile Başkan Yardımcısı Tekdemir’in de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında DBP’li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Başkan Yardımcısı Delal Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

AA’da yer alan habere göre, Ağrı, İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Özbay ve Tekdemir ile belediye meclis üyeleri M.E, Z.A.K, B.E, H.K. ve B.Ç’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, “terör örgütü propagandası yapmak”, “terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ağrı merkezli İstanbul ve Şanlıurfa’da 23 Ocak’ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında DBP’li Belediye Başkanı Özbay, Başkan Yardımcısı Tekdemir ile belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 5’i tutuklanmış, 2’si ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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