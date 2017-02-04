Ağrı’daki PKK Soruşturması: 5 Tutuklama

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 5’i tutuklandı

Geçen hafta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı merkezli İstanbul ve Şanlıurfa’da düzenlenen PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 7’sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, savcılıktaki işlemlerinden sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Zanlılardan 5’i “terör örgütü propagandası yapmak” ve “terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak” suçlarından tutuklanırken, 2’si ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aralarında HDP’li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay, Doğubayazıt Belediyesi’nin “eş başkanı” D.T. ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 7 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.