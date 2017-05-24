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Ağrı'da Yol Kesen PKK Araç Yaktı

Ağrı'da Yol Kesen PKK Araç Yaktı

​​​​​​​Tendürek Geçidi'nde yol kesen PKKlılar, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı.

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Çaldıran-Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yol kesen PKK mensupları, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre bir grup PKKlı, Tendürek Dağı Gülizar köyü mevkisinde yol kesti. Buradan geçen araçları durduran militanlar, 5 tır ve bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak bölgeden uzaklaştı. (AA)

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