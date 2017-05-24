Ağrı'da Yol Kesen PKK Araç Yaktı

Çaldıran-Doğubayazıt arasındaki Tendürek Geçidi'nde yol kesen PKK mensupları, durdurdukları 5 tır ile bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre bir grup PKKlı, Tendürek Dağı Gülizar köyü mevkisinde yol kesti. Buradan geçen araçları durduran militanlar, 5 tır ve bir kamu kurumuna ait resmi aracı yakarak bölgeden uzaklaştı. (AA)