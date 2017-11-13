Ağrı'da PKK'ya Ait Bomba Yüklü "Drone" Ele Geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yaygınyurt köyü kırsalında yürüttükleri arazi arama tarama çalışması sırasında boş bir araziye düşmüş "drone" buldu.

PKK'ya ait olduğu belirlenen "drone"un ucunda bomba atar mühimmatı olduğunu tespit eden güvenlik güçleri, durumu Ağrı İl Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Olay yerine gelen uzman jandarma ekipleri, bombayı "drone"dan ayırarak imha etti.

El konulan "drone", incelenmek üzere jandarma komutanlığına götürüldü.