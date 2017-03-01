Ağrı Belediyesi’ne Sırrı Sakık’ın Yerine Kayyum Atandı
Ağrı’da görevinden alınan Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın yerine vekâleten Ağrı Valisi Musa Işın getirildi.
İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın yerine Ağrı Valisi Musa Işın görevlendirildi.
Polis ekipleri belediye binasında arama çalışması yürütüyor.
Ekiplerce belediye binasının önünde güvenlik önlemi alındığı görüldü.
Kaynak: AA
Etiketler: ağrı belediyesi, sırrı sakık, musa ışın
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