Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Kubilay Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Gündem
22.12.2016 13:46
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Kubilay Gözaltına Alındı
Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay gözaltına alındı.

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay İzmir Torbalı’da yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • HDP Ankara İl Başkanı İbrahim Binici Tutuklandı21 Aralık 2016 Çarşamba 23:56
  • El-Bab'da 16 Asker Hayatını Kaybetti21 Aralık 2016 Çarşamba 23:50
  • Cehenneme Bilet Almayın21 Aralık 2016 Çarşamba 21:30
  • Andrey Karlov Suikastinde İran’ın El-Nusra İftirası21 Aralık 2016 Çarşamba 21:00
  • “Rus Ajansında Çıkan İfade, Tarafıma Ait Değildir”21 Aralık 2016 Çarşamba 20:27
  • 3 DBP'li Belediye Başkanı Tutuklandı21 Aralık 2016 Çarşamba 10:39
  • Slovakya Cumhurbaşkanı Kiska'dan İslam Karşıtı Yasaya Veto!21 Aralık 2016 Çarşamba 08:39
  • İran'dan Konsolosluklarla İlgili Yeni Karar!21 Aralık 2016 Çarşamba 02:47
  • Kayseri Saldırısını PKK Üstlendi20 Aralık 2016 Salı 22:27
  • DBP'li Veyselkarani Belediye Başkanı Enes Cengiz Tutuklandı20 Aralık 2016 Salı 21:56
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Acil A Rh+ Kana İhtiyaç Var
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim