Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alındığı bildirildi.

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın “terörü ve teröristi övme, teröre destek sağlama ve terör propagandası yaptığı suçları sabit olduğundan görevinden alındığı” bildirildi. Belediye kayyum atandı.