Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı

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02.03.2017 03:05
Ağrı Belediyesi Başkanı Sırrı Sakık Görevinden Alındı
Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın görevden alındığı bildirildi.

Ağrı Belediye Başkanı DBP'li Sırrı Sakık'ın “terörü ve teröristi övme, teröre destek sağlama ve terör propagandası yaptığı suçları sabit olduğundan görevinden alındığı” bildirildi. Belediye kayyum atandı.

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