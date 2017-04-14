A&G'nin Anket Sonuçlarına Göre “Evet” Oranı %60,8

1 Kasım seçimlerini tek başına bilen araştırma şirketi A&G'nin 16 Nisan referandumuna dair anketi yayınlandı.

Araştırma, 08-13 Nisan 2017 günleri Türkiye genelinde 47 ilde, 252 mahalle – köy ve belde de, 18 yaş ve üstü toplam 6.048 denekle, hanede yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır.

Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı – tabakalı – tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır.

Örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye Bakanlığı verilerinden faydalanılmıştır. Örneklemde Büyükşehir, Kent, İlçe ve kır ağırlığına uyulmuştur.

Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.

Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde ± % 1,7'dir.

Araştırma kapsamında gidilen iller:

Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak, Van ve Zonguldak'tır.





Kaynak: Haber7