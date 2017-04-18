AGİT ve AKPM Gözlemcileri PKK Gösterilerine Katılmış
Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıkları ve halk oylaması öncesi "Hayır" kampanyası yürüttükleri ortaya çıktı.
AKPM tarafından gönderilen 20 kişilik gözlemci heyetinde bulunan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko, halk oylamasından önce "Hayır" kampanyasına katıldı. Hunko, katıldığı toplantılarda ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla vatandaşları "Hayır" oyu vermeye teşvik etti. Hunko, Almanya’da ve Birleşik Sol Grubu Başkan Yardımcısı olduğu AKPM’de oturumlar sırasında Türkiye karşıtı tavırlar sergileyip, PKK yanlısı grupların toplantılarına katıldı. Alman milletvekili, Türkiye’deki halk oylaması için "Hayır" oyu verilmesi çağrısını sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde yürüttü.
AKPM oturumları sırasında Türkiye ile alakalı konularda verdiği değişiklik önergeleri ve Genel Kurulda PKK lehine yaptığı konuşmalarla da gündeme gelen Hunko, Avrupa Konseyi kulislerinde “PKK’nın AKPM temsilcisi" olarak gösteriliyor.
AGİT ve AKPM izleme heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Hunko ve heyetteki diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevine başlayan kişileri ziyaret ettiler. Almanya’da PKK terör örgütü üyeleriyle sık sık bir araya gelen Hunko ve 10 milletvekili arkadaşı hakkında Berlin Savcılığı, 2014 yılında PKK yasağını ihlal etmekten soruşturma açmıştı. Hunko’nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Almanya’da PKK yasağının kaldırılmasını istedi.
Avusturyalı üye de Türkiye karşıtı
Heyette yer alan tartışmalı isimlerden Alev Korun, 2008’den itibaren Avusturya’da Yeşiller Partisi milletvekili. Sol görüşleriyle bilinen Türk kökenli Avusturya vatandaşı Korun, Avrupa Konseyinde Sosyalist Grup üyesi.
Özellikle 2013 yılındaki Gezi olaylarına verdiği destekle öne çıkan Korun, 2014 yılında Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde bir grup partili milletvekiliyle Kobani’ye destek eylemine katılarak "Kobani yalnız değildir" pankartı taşıdı. Korun, 2015 yılında yapılan 1 Kasım seçimlerinde bir grup Avusturyalı milletvekiliyle HDP’yi açıkça desteklediklerini bildiren açıklamaya imza attı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuriyer gazetesine konuşan Korun, “Şüpheli darbe girişimini nasıl yorumlayacağımız hala belirsiz. Eğer bu gerçekten bir darbe girişimi ise her şey çok acemice planlanmış ve bu durumdan en çok Cumhurbaşkanı faydalanıyor.” şeklinde konuşmuştu. Avusturya parlamentosu önünde, tutuklu HDP’lilere destek amacıyla terör örgütü PKK'nın bez parçaları gölgesinde düzenlenen eyleme de katılan Korun, HDP’li milletvekillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti.
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Andrej Hunko’nun, gözlemci heyetinde yer almasına tepki göstermişti. Yeneroğlu, "AGİT raporunun, PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan - ki elimizde belgeleri var - Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor." diye konuşmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AGİT ve AKPM’nin hazırladığı rapora tepki göstermiş ve “Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz” demişti.
AA
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