AGİT ve AKPM Gözlemcileri PKK Gösterilerine Katılmış

»Ana Sayfa»Gündem
18.04.2017 20:26
AGİT ve AKPM Gözlemcileri PKK Gösterilerine Katılmış
Anayasa değişikliği için halk oylamasını AGİT ve AKPM adına izleyen heyetten bazı milletvekillerinin PKK'nın gösterilerine ve propaganda döneminde "Hayır" kampanyasına katıldıkları ortaya çıktı.

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasını izlemek üzere Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) tarafından gönderilen heyette yer alan bazı üyelerin, Türkiye aleyhine toplantılara katıldıkları ve halk oylaması öncesi "Hayır" kampanyası yürüttükleri ortaya çıktı.

AKPM tarafından gönderilen 20 kişilik gözlemci heyetinde bulunan Almanya Sol Parti üyesi Andrej Hunko, halk oylamasından önce "Hayır" kampanyasına katıldı. Hunko, katıldığı toplantılarda ve sosyal medya üzerinden yaptığı çağrılarla vatandaşları "Hayır" oyu vermeye teşvik etti. Hunko, Almanya’da ve Birleşik Sol Grubu Başkan Yardımcısı olduğu AKPM’de oturumlar sırasında Türkiye karşıtı tavırlar sergileyip, PKK yanlısı grupların toplantılarına katıldı. Alman milletvekili, Türkiye’deki halk oylaması için "Hayır" oyu verilmesi çağrısını sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde yürüttü.

AKPM oturumları sırasında Türkiye ile alakalı konularda verdiği değişiklik önergeleri ve Genel Kurulda PKK lehine yaptığı konuşmalarla da gündeme gelen Hunko, Avrupa Konseyi kulislerinde “PKK’nın AKPM temsilcisi" olarak gösteriliyor.

AGİT ve AKPM izleme heyeti üyesi olarak Türkiye’ye gelen Hunko ve heyetteki diğer üyeler Avusturyalı Stefan Schennach, Alev Korun ve Zerife Yatkın daha önce açlık grevine başlayan kişileri ziyaret ettiler. Almanya’da PKK terör örgütü üyeleriyle sık sık bir araya gelen Hunko ve 10 milletvekili arkadaşı hakkında Berlin Savcılığı, 2014 yılında PKK yasağını ihlal etmekten soruşturma açmıştı. Hunko’nun da aralarında bulunduğu milletvekilleri Almanya’da PKK yasağının kaldırılmasını istedi.

Avusturyalı üye de Türkiye karşıtı

Heyette yer alan tartışmalı isimlerden Alev Korun, 2008’den itibaren Avusturya’da Yeşiller Partisi milletvekili. Sol görüşleriyle bilinen Türk kökenli Avusturya vatandaşı Korun, Avrupa Konseyinde Sosyalist Grup üyesi.

Özellikle 2013 yılındaki Gezi olaylarına verdiği destekle öne çıkan Korun, 2014 yılında Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği önünde bir grup partili milletvekiliyle Kobani’ye destek eylemine katılarak "Kobani yalnız değildir" pankartı taşıdı. Korun, 2015 yılında yapılan 1 Kasım seçimlerinde bir grup Avusturyalı milletvekiliyle HDP’yi açıkça desteklediklerini bildiren açıklamaya imza attı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kuriyer gazetesine konuşan Korun, “Şüpheli darbe girişimini nasıl yorumlayacağımız hala belirsiz. Eğer bu gerçekten bir darbe girişimi ise her şey çok acemice planlanmış ve bu durumdan en çok Cumhurbaşkanı faydalanıyor.” şeklinde konuşmuştu. Avusturya parlamentosu önünde, tutuklu HDP’lilere destek amacıyla terör örgütü PKK'nın bez parçaları gölgesinde düzenlenen eyleme de katılan Korun, HDP’li milletvekillerinin serbest bırakılmasını talep etmişti.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Andrej Hunko’nun, gözlemci heyetinde yer almasına tepki göstermişti. Yeneroğlu, "AGİT raporunun, PKK yanlısı olarak bilinen, PKK eylemlerini destekleyen, hatta finansman sağlayan - ki elimizde belgeleri var - Alman Federal Milletvekili tarafından dile getirilmesi, ne kadar ciddiyetsiz ve siyasi amaçlı olduğunu ortaya koyuyor." diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AGİT ve AKPM’nin hazırladığı rapora tepki göstermiş ve “Sizin hazırlayacağınız o siyasi içerikli raporları, biz ne görürüz ne duyarız ne biliriz. Biz yolumuza devam ederiz” demişti.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 16 Nisan Referandumu ve Anketçilerin Hüsranı18 Nisan 2017 Salı 13:28
  • GATA Yönetmeliği Yürürlükten Kaldırıldı18 Nisan 2017 Salı 12:33
  • CHP 16 Nisan Referandumunun İptali İçin Başvuru Yapıyor18 Nisan 2017 Salı 11:42
  • YSK: Zarf ve Pusulalar Filigranlı ve Gerçek18 Nisan 2017 Salı 09:36
  • Mersin'de Suriyeli Muhacir ile Mahalleli Arasında Gerginlik18 Nisan 2017 Salı 09:08
  • Başbakan Yıldırım: Bu Oylamanın Kazananı Bütün Millet Olmuştur18 Nisan 2017 Salı 06:50
  • Bakanlar Kurulunda OHAL'in 3 Ay Uzatılması Kararı Alındı18 Nisan 2017 Salı 01:37
  • MİT Tırları Eski Savcısı İstanbul'da Yakalandı17 Nisan 2017 Pazartesi 20:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir Güven Oylaması da AB İçin Yaparız17 Nisan 2017 Pazartesi 20:44
  • Dışişlerinden AGİT'e Tepki17 Nisan 2017 Pazartesi 20:38
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Adnan Altıntaş Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Zühre ve Ersin Ertürk Kardeşlerimizin Bebeği Oldu
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim