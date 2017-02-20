Ağır Silah Ticareti Soğuk Savaş’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!

Ağır silah ihracat ve ithalatı, Soğuk Savaş döneminden beri en yüksek küresel seviyeye çıktı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) son raporuna göre füze, savaş uçağı, denizaltı ve hava savunma sistemi gibi ağır silahların ticareti 1990’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, SIPRI, ticaretteki artışta Orta Doğu ve Asya’dan gelen talebin önemli rol oynadığını belirtiyor.

Suudi Arabistan ve BAE En Büyük Silah İthalatçıları Arasında

Yemen’deki savaşa müdahil olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2012-2016 yılları dikkate alındığında dünyanın en büyük silah ithalatçıları arasında bulunuyor.

Dünya silah ithalatı listesinde yüzde 13 oranıyla yer alan Hindistan, 2007-2011 yıllarıyla kıyaslandığında yüzde 43’lük bir artışla karşımıza çıkıyor.

ABD, Pazarın Yüzde 33’ünü Kontrol Ediyor

Çin, son dönemde yerel silah üretimine ağırlık verdiği için ithalatında düşüş gözlendi. Çin’in özellikle Cezayir, Pakistan ve Bangladeş‘e silah ihracatını arttırdığı görülüyor. Fakat Pekin, hâlâ temel ithalatçılar arasındaki yerini koruyor.

Ancak, ABD ve Rusya ile kıyaslandığında Çin’in küresel ihracattaki payı düşüyor. ABD, pazarın yüzde 33’ünü kontrol ederken, Rusya’nın payı yüzde 23’te kalıyor.

Avrupa’da En Büyük Silah İhracatçısı İngiltere

Avrupa’daki en büyük silah ithalatçısı ise geçen 5 yıla oranla gerilemesine karşın, yüzde 22 ile İngiltere. İngiltere’deki gerileme 2012-2016 yıllarında Avrupa kıtasının genelinde de dikkat çekiyor.

Avrupa’da ağır silah ithalatı yüzde 36 oranında küçüldü. Bu düşüşte İspanya ve Yunanistan örneğinde olduğu gibi, ekonomik baskının etkili olduğu sanılıyor.

İhracatçı ülkeler listesinde 16. sırada kendine yer bulan Türkiye, ithalatta 6. sırada bulunuyor.