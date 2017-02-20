Ağır Silah Ticareti Soğuk Savaş’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!

»Ana Sayfa»Dünya
20.02.2017 12:25
Ağır Silah Ticareti Soğuk Savaş’tan Bu Yana En Yüksek Seviyede!
Ağır silah ihracat ve ithalatı, Soğuk Savaş döneminden beri en yüksek küresel seviyeye çıktı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) son raporuna göre füze, savaş uçağı, denizaltı ve hava savunma sistemi gibi ağır silahların ticareti 1990’dan beri en yüksek seviyeye ulaştı.

Euro News’ta yer alan habere göre, SIPRI, ticaretteki artışta Orta Doğu ve Asya’dan gelen talebin önemli rol oynadığını belirtiyor.

Suudi Arabistan ve BAE En Büyük Silah İthalatçıları Arasında

Yemen’deki savaşa müdahil olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 2012-2016 yılları dikkate alındığında dünyanın en büyük silah ithalatçıları arasında bulunuyor.

Dünya silah ithalatı listesinde yüzde 13 oranıyla yer alan Hindistan, 2007-2011 yıllarıyla kıyaslandığında yüzde 43’lük bir artışla karşımıza çıkıyor.

ABD, Pazarın Yüzde 33’ünü Kontrol Ediyor

Çin, son dönemde yerel silah üretimine ağırlık verdiği için ithalatında düşüş gözlendi. Çin’in özellikle Cezayir, Pakistan ve Bangladeş‘e silah ihracatını arttırdığı görülüyor. Fakat Pekin, hâlâ temel ithalatçılar arasındaki yerini koruyor.

Ancak, ABD ve Rusya ile kıyaslandığında Çin’in küresel ihracattaki payı düşüyor. ABD, pazarın yüzde 33’ünü kontrol ederken, Rusya’nın payı yüzde 23’te kalıyor.

Avrupa’da En Büyük Silah İhracatçısı İngiltere

Avrupa’daki en büyük silah ithalatçısı ise geçen 5 yıla oranla gerilemesine karşın, yüzde 22 ile İngiltere. İngiltere’deki gerileme 2012-2016 yıllarında Avrupa kıtasının genelinde de dikkat çekiyor.

Avrupa’da ağır silah ithalatı yüzde 36 oranında küçüldü. Bu düşüşte İspanya ve Yunanistan örneğinde olduğu gibi, ekonomik baskının etkili olduğu sanılıyor.

İhracatçı ülkeler listesinde 16. sırada kendine yer bulan Türkiye, ithalatta 6. sırada bulunuyor.

Etiketler: , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kolombiya’da Son FARC Üyeleri de Silah Bıraktı19 Şubat 2017 Pazar 14:48
  • Hollandalı Irkçı Lider Wilders, Faslılara Hakaret Etti!19 Şubat 2017 Pazar 13:41
  • Barselona’da Mülteci Protestosu: Sınırları Açın19 Şubat 2017 Pazar 11:45
  • BM Genel Sekreteri Guterres 'Suriye' İçin Kötümser19 Şubat 2017 Pazar 08:32
  • Danimarka’da Irkçılık Karşıtı Protesto19 Şubat 2017 Pazar 08:04
  • 13 Bin Sığınmacı Fransa’nın Belini Büküyor!19 Şubat 2017 Pazar 02:13
  • Fransa'da Sömürgecilik Tartışması Sürüyor18 Şubat 2017 Cumartesi 23:23
  • ABD'de Esir Olan Şeyh Ömer Abdurrahman Vefat Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 21:51
  • Afrika’da Vizesiz Seyahatin Sınırları Genişliyor18 Şubat 2017 Cumartesi 18:50
  • Belarus’ta Binlerce Kişi Hükümetin Vergi Yasasını Protesto Etti18 Şubat 2017 Cumartesi 15:59
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim