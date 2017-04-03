"Ağaoğlu Bu Ülkenin Utancıdır!"
Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan ve Türkiye'deki demografik farklılıkların konu alındığı belgeselin 27 Mart'ta yayınlanan ve Ali Ağaoğlu’na yer verilen ilk bölümünde, Ağaoğlu’nun, kadınlarla ilgili kullandığı ifadelere CHP’den tepki geldi. Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, tüm kadınlar adına Ağaoğlu’na suç duyurusunda bulundu.
"Ağaoğlu tam bir görgüsüz"
BBC için hazırlanan ve Türkiye'deki demografik farklılıkların konu alındığı belgeselin ilk bölümü 27 Mart'ta yayınlandı. Belgeselde Ali Ağaoğlu'na da yer verildi. Belgeselin, Ali Ağaoğlu’na yer verilen kısmında, yatak odasındaki kadın çanta ve ayakkabılarını "Kızlar dağıtıyor" diyerek gösteren Ağaoğlu, Reeve’in "Bunlar sizin değil mi" sorusuna, "Yok ama onları kullananlar benim malım” yanıtı verdi. CHP'li Biçer, "kabul edilemez" bulduğu bu ifadeleri kullanan Ağaoğlu'nu "görgüsüz" olarak nitelendirdi.
"Ahlaktan amade müteahhit manzarası"
CHP'li milletvekili Biçer, "Bir kadın milletvekili olarak bu görgüsüzlüğe sessiz kalınmasına da şaşırıyorum. Ağaoğlu kendisini ne zannediyor ki kadınlar için 'mal' ifadesini kullanabiliyor. Ağaoğlu’nun Türkiye’yi temsilinden utanç duyuyorum. Ahlaktan amade müteahhit manzarasını seyrediyoruz. İnsanlıktan çalmanın anlamı yok. İnsanlığın, ahlakın parayla pulla satın alınabilecek bir şeyin olmadığının açık örneğini görüyoruz" dedi.
"Ağaoğlu bu ülkenin utancıdır"
T24 sitesinde yer verildiğine göre Biçer'in değerlendirmeleri şöyle:
"Simon Reeve tarafından BBC için hazırlanan, Suriyeli mültecilerden yasaklı kentlerdeki çatışmalara, gelir dağılımındaki eşitsizlikten giderek artan otoriterleşmeye dek bir çok konuya eğilen Türkiye belgeselinde koskoca ülkede kimse yokmuş gibi müteahhit Ali Ağaoğlu’na yer verilmiş. İstanbul’un geliştiğine dikkat çekmeye çalışan ve her defasında gelişimin sadece binalarla ilgili bir şey olduğunu zanneden Ağaoğlu bu ülkenin utancıdır. Bu adam daha önce de yine kadınlara yönelik 'Gecelik ilişkilerden hoşlansam İstanbul’da kadın kalmazdı' söylemlerinde de bulunmuştu. Paranın ve görgüsüzlüğün verdiği şuursuzlukla hala konuşmaya devam eden, Kuveyt Kraliçesiyle ilgili sarf ettiği sözleriyle de Türkiye’nin itibarını zedeleyen Ağaoğlu, bizi dünyaya rezil etme konusunda özenli bir uğraş içerisinde. BBC’nin Türkiye belgeselinde muhabirleri yalısında ağırlayarak kelimenin tam anlamıyla görgüsüzlüğün ve cinsiyetçiliğin dibine vuruyor. Ağaoğlu’nun haddini bilmesi gerekiyor. Ali Ağaoğlu’nun, ayrımcılık ve hakaret içeren sözleri hem şahsıma, hem de ülke sınırları içinde yaşayan tüm kadın yurttaşlarımıza karşı yapılmış bir hakarettir. Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda görev yapan bir kadın milletvekili olarak kadın yurttaşlarımıza ve şahsıma yapılan hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa karşı tüm kadın yurttaşlarımızı korumak ve haklarını gözetmek görevimin sorumluluğu altındadır.
"Ağaoğlu denen müteahhit hakkında bugün suç duyurusunda bulundum. Kadınlara alenen hakaret eden ve ülkemizi dünyaya rezil etmek için özellikle çabalayan Ağaoğlu’na daha fazla tahammül edemiyorum. Kadınlara karşı söylemlerini düzeltmeli."
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