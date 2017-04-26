Afrin’den İki Hudut Karakoluna Havan Saldırısı
TSK'dan, Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bölgeden iki hudut karakoluna havan saldırısı yapıldığı bildirildi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Suriye'nin kuzeyinde PYD/PKK/YPG unsurlarının bulunduğu Afrin ile rejim unsurlarının bulunduğu bir başka bölgeden iki hudut karakoluna iki ayrı havan saldırısı yapıldığı, saldırılar sonucu can kaybı veya yaralanmanın olmadığı ve güvenlik güçlerinin havan atışı yapılan yerlere misliyle karşılık verdiği bildirildi.
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