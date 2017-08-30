Afrin ve Menbiç’te PYD’ye Rus-Amerikan Kalkanı

Suriye’de Fırat Kalkanı harekatı ile IŞİD’den alınan bölgede dün gerginliği yükselten iki olay yaşandı. PKK-PYD kontrolünde bulunan Menbiç kentindeki Amerikan askerleri ile Fırat Kalkanı bölgesindeki ÖSO savaşçıları arasında çatışma çıktı. Amerikan CNN televizyonu, kısa süren çatışmada ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. İlk ateşi kimin açtığı ise bilinmiyor. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, olayın ardından Türkiye’ye protesto mesajı gönderdiği belirtildi. ABD, IŞİD’e karşı yapılan operasyonlarda PKK-PYD öncülüğündeki SDG’yi destekliyor. Kuzey Suriye’de örgüt kontrolündeki bölgelerde 10 adet Amerikan üssü bulunuyor.

Kuzey Suriye’de bir hamle de Rusya’dan geldi. Rus Özel Kuvvetleri’ne mensup askerlerin, Afrin’in doğusundaki Tel Rıfat bölgesinde devriye gezdiği belirtildi. El Dorar medya kuruluşuna konuşan ÖSO yetkilileri, Rus askerlerinin Tel Rıfat ve Minnig askeri üssü civarında görüldüğünü, bunun ardından Şehba bölgesindeki kamplarına geri döndüklerini açıkladı. Tel Rıfat ve Minnig, Türkiye’nin planladığı Afrin operasyonunun ilk halkası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan PYD’nin silahlı kanadı YPG’den yapılan açıklamada SDG bünyesindeki Arap Ceyşül Suvar grubu, PYD ve Rusya arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Rus askerlerinin bölgede gözlemci olarak bulunması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Rus askerleri, ilk olarak geçen yıl Afrin bölgesine yerleştirilmişti.

Kaynak: Karar Gazetesi