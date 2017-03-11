“Afrika’nın 4 Ülkesindeki Açlık BM’nin Yüzleştiği En Büyük İnsani Kriz”
Afrika’nın dört ülkesi Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya’da 20 milyondan fazla kişi açlık tehdidiyle karşı karşıya.
Birleşmiş Milletler’in (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Stephen O’Brien, bunun kuruluşun yüzleştiği en büyük insani kriz olduğunu vurguladı.
“Tarihin Kritik Bir Noktasında Bulunuyoruz”
Euro News’ta yer alan habere göre, O’Brien, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu:
“Tarihin kritik bir noktasında bulunuyoruz. Daha yılın başında BM’nin kuruluşundan bu yana yaşanan en büyük insani krizle karşı karşıyayız. Şu anda dört ülkede 20 milyondan fazla kişi açlık ve kıtlık tehdidiyle karşı karşıya. Ortak ve eşgüdümlü küresel bir çaba olmazsa bu insanlar açlıktan ölecek.”
“47 Çocuk Hayatını Kaybetti”
Savaşın yanı sıra kuraklık ve kıtlıkla mücadele eden Somali’nin başkenti Mogadişu’daki Banaadir Hastanesi’nde son iki ay içinde 47 çocuk açlıkla ilişkili hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Güney Sudan, Nijerya, Somali ve Yemen’in bazı bölgelerinde yüz binlerce çocuğun yetersiz beslenme, savaş ve kıtlık sebebiyle ölüm tehdidi altında olduğunu belirtiyor.
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