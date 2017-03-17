Afrika'da En Hızlı İnternet Erişimi Kenya'da
İçerik dağıtım ağı (CDN) şirketi Akamai Technologies, Afrika'da en hızlı internet erişiminin Kenya'da olduğunu açıkladı.
Kuruluşun yayımladığı 2016 son çeyrek raporunda, Afrika'da kullanıcıların en hızlı internet hizmetine Kenya'da ulaşabildiği kaydedildi.
Kenya'nın 15 Mbps ortalama hızla Afrika ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığı ifade edilen raporda, 6,6 Mbps ortalama hızla Güney Afrika'nın ikinci, 4,1 Mbps ortalama hızla Nijerya'nın üçüncü, 5,2 Mbps ortalama hızla Fas'ın dördüncü ve 2,2 Mbps ortalama hızla Mısır'ın beşinci ülke olduğu vurgulandı.
Raporda, Kenya'nın, küresel çaptaki araştırmaya göre Almanya, Portekiz, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesini geride bırakarak 23'üncü sırada geldiğine değinildi.
Ayrıca Kenya 13,7 Mbps mobil internet hızıyla da Afrika ülkeleri arasında ilk sırada bulunuyor.
Dünyada internet hızının bir önceki çeyreğe göre yüzde 12 artarak ortalama 7,0 Mbps seviyesine ulaştığı da aktarılan raporda, "Dünyada ortalama en yüksek internet hızına sahip ülke 26,1 Mbps ile Güney Kore, mobil internet hızında ise 26,8 Mbps ile İngiltere oldu." bilgisi yer aldı.
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