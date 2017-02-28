“Afrika’da 20 Milyon Kişi Açlık Tehlikesiyle Karşı Karşıya”
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya’nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşı karşıya olduğu açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
AA’da yer alan habere göre, IOM Sözcüsü Joel Millman, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, şiddetli kuraklık koşulları, çatışmalar, istikrarsızlık, şiddet ve ekonomik kötüleşme nedeniyle bu ülkelerin belirli bölgelerinde kıtlık baş gösterdiğini vurgulayarak “Bu durum milyonlarca kişinin hayatını tehlikeye atarak onları gıda ve su arayışına mecbur bıraktı.” dedi.
Güney Sudan’da 20 Şubat’ta çatışma ve istikrarsızlık nedeniyle “kıtlık” ilan edildiğini, 100 bin kişinin hayatının tehlike altında olduğunu belirten Millman, Somali’de de insânî durumun giderek kötüleştiğini söyledi.
Millman, 1 Ocak-26 Şubat arasında Somali içinde 138 bin kişinin yerlerinden edildiğini, çok sayıda kişinin de yiyecek bulabilmek için Etiyopya sınırına doğru yöneldiğini anlattı.
Yemen genelinde de 17,1 milyon kişinin gıda sıkıntısı ve krizlerle boğuştuğunu kaydeden Millman, Yemen’in bazı bölgelerinde kıtlıkla mücadele edildiğine dikkat çekti.
“Kıtlığın Yayılmasını Engellemek İçin Hâlâ Fırsat Var”
“Eylemsizlik, milyonlarca insanı aç bırakabilir.” diyen IOM Operasyon ve Acil Durumlar Direktörü Muhammed Abdiker, Güney Sudan, Somali, Yemen ve Nijerya’nın kuzeydoğusunda 20 milyon kişinin karşılaştığı açlık krizine çözüm bulunabilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.
Abdiker, “Hızlı hareket edilmesi hâlinde kıtlığın yayılmasını engellemek için hala fırsat var.” ifadesini kullandı.
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