‘Afraze Dergisi’nin Altıncı Sayısı Çıktı!

“Eğer bir kör ve kuyu görürsen, oturmak günah olur sana” manşetiyle “Nasihat”ı kapak konusu olarak öne çıkaran Afraze’nin altıncı sayısında; haftalık seminerler, Cuma hutbeleri ve etkinlik haberlerinin yanı sıra şu yazılara yer verilmiş:

-İnsanların Gönül Dünyasına Dokunabilmek | Ahmet Şat

-Genç Kardeşlerim! | Abdulselam Durmaz

-Nasihat-Öğüt | Mahmut Uyan

-‘Bir Saman Çöpüne Tutunan’ ları Uyarmak! |Osman Sevim

-Nesîhet: Pend | Mehmet Ayrılmak

-Fe Eyne Tezhebun | Felek Parlar

-Nasihat; Toplumların Sigortası | Hüseyincan Taş

-Şîretkerê Serdemekê :Behlûlê Zana/Dîwane | Tahir Başaran

-Pendname (Öğüt Kitabı) |Feriduddin-i Attar

-El Yazısından Spagetti Makarnaya | Yusuf Yargın

-“Suçlu Çocuk Yoktur !” | Hüseyin Fadlallah

-Kehribar Boncuk | Zeki Sevim

-Her Temas İz Bırakır | Elif Çelikal

-Kanatları Varmış Kalbin | Zeynep Nurdan Yavuz

-Merhamet | Ömer Ay

-Kılçıklı Kelimeler | Reyhan Ali

-Adem Özköse ile Röportaj

-İnsanlığın Asıl Yüzü | Hacer Rüzgar

-Yenileri Unutuyorum Eskileri Hatırlarken | Emine Ayşenur Çelikal

Afraze dergisinin 6. Sayısının sunuş yazısı:

Bir “özeleştiri” ve “öze dönüş” çağrısı olarak tesmiye ettiğimiz “nasihat” konusunu bu sayımızda siz değerli okuyucularımızla paylaşmayı nasip eden Rabbimiz Allah’a hamd olsun. Kısa sayılmayan bir aradan sonra tekrar siz değerli okuyucularımızla birlikte olmanın sevincini yaşıyoruz. Her sayıda olduğu gibi bu sayımızda da birbirinden değerli yazarlarımızın eserleri ile sizlere merhaba diyoruz.

Nasihat temalı yazılarımızın bir kısmı “içerden”. Sadece söz ve yazıları ile değil hayatları ile de bize en iyi örnek olan ve kendilerini Allah a adayan abilerimizin yazılarını dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu vesile ile Mahmut Uyan, Abdulselam Durmaz, Ahmet Şat ve M. Ali Şeker abilerimizi yüreğimizin tümüyle selamlıyor, dualarımızı sunuyoruz. Kıymetli çalışmalarının devamını diliyoruz. Naif kelamı ve kalemi ile Mehmet Ayrılmak abimiz nasihati Kürtçe ile dile getirerek sesimizi daha çok gürleştirip çoğaltıyor. Hakeza, Tahir Başaran kardeşimizin yazısını da ‘tarihi bir mesel’ üzerinden nasihatin anlam ve önemini Kürtçe olarak okuyacaksınız.

Başta Felek Parlar ablamız olmak üzere birçok bayan kardeşimizin edebi metinlerini de bu sayımızın sofrasında bulabilirsiniz. Tam da burada, bayan kardeşlerimizin düşünme, okuma ve yazma hususunda sergiledikleri gayreti ifade ve teslim etmeyi bir borç biliyoruz. Genç Müslüman seyyahlardan gazeteci-yazar Adem Özköse ile yapılmış ufuk açıcı bir röportajı da size sunuyoruz. Bu röportajı gerçekleştiren genç kardeşlerimiz Zeynep Çelikal, Rana Uslu, Esra Çelikal, Emine Mutlu, Semanur Özlük kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

Nasihat temalı yazılarımızın dışında, Milli Eğitim’in zorunlu kıldığı “el yazısı”na ve doğurduğu sıkıntılara da yer verdik. Ayrıca çocuk eğitimine dair var olan hem geleneksel hem de modern algı, düşünüş, bilgi ve tecrübelere de yer verdik. Tarihte haklı bir şöhretin sahibi olmuş F. Attar’ın öğütlerine kulak kabartarak nasihat hazinesinden payımıza düşeni almak ve paylaşmak istedik. Bir gayret hikâyesinin kahramanı olan kıymetli yazar-hikâyeci Zeki Sevim’i, kendi kitabına da adını veren “Kehribar Boncuk” hikayesini alıntılayarak hatırla(t)mak istedik. Her sayımızda bir kitap tanıtımını yapma geleneğimizin aksine bu defa bir kaç kitap tanıtımına ver verdik. Amacımız kitap ile olan dostluk ve bağımızın daha da güçlenmesi ve kitabın hayatımızdaki yerinin yer bulması ve kapsamasıdır. Hâsılı kelam; istiğnanın, kibrin ve idrak kaymasının tavan yaptığı bu süreçte, Rabbim bizleri her zaman ve zeminde ya nasihat eden, ya da nasihat edilenlerden kılsın, diyor ve sizi yazılarımızla baş başa bırakıyoruz. Allah a emanet olun. Selâm ve dua ile…