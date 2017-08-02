Afganistan’daki Cami Saldırısında Can Kaybı Sayısı 29 Oldu!

Herat Valiliği’nin sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan’ın batısında yer alan Herat kentinin merkezindeki Hazara Şiilerine ait olan Cevadiye Camisi’ne düzenlenen iki ayrı saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısının 29’a ve yaralı sayısının da 64’e yükseldiğini söyledi.

Yaralılardan bazılarının İran’a götürüldüğünü belirten Farhad, can kaybı sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.

Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 30’dan fazla olduğunu aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taliban örgütü saldırıyla ilgili herhangi bir ilişkilerinin olmadığını söyledi.

Dün akşam yerel saatle 20.00’de iki saldırgandan biri Herat’ın merkezindeki Cevadiye Camisi’nin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırgan da cami içine girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı.

Yaklaşık iki ay önce de Herat’taki bir camide düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmişti.