Afganistan'da Taliban’dan Karakola Operasyon

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25.03.2017 21:58
Afganistan'da Taliban’dan Karakola Operasyon
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban mensuplarının bir karakola gerçekleştirdikleri operasyonda Kabil hükümetine bağlı 8 polis öldü.

Kabil hükümetine bağlı Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, Puşt Rud ilçesine bağlı Çin bölgesindeki karakola saldırı düzenleyen Taliban mensuplarıyla polisler arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Bahir, çatışmada 8 polis ile 8 Taliban mensubunun öldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırıda 8 polisin öldüğü ve karakolun da kendi kontrolüne geçtiğini açıkladı.

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