Afganistan'da Taliban’dan Karakola Operasyon

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban mensuplarının bir karakola gerçekleştirdikleri operasyonda Kabil hükümetine bağlı 8 polis öldü.

Kabil hükümetine bağlı Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, Puşt Rud ilçesine bağlı Çin bölgesindeki karakola saldırı düzenleyen Taliban mensuplarıyla polisler arasında çatışma çıktığını açıkladı.

Bahir, çatışmada 8 polis ile 8 Taliban mensubunun öldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırıda 8 polisin öldüğü ve karakolun da kendi kontrolüne geçtiğini açıkladı.