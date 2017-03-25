Afganistan'da Taliban’dan Karakola Operasyon
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban mensuplarının bir karakola gerçekleştirdikleri operasyonda Kabil hükümetine bağlı 8 polis öldü.
Kabil hükümetine bağlı Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, Puşt Rud ilçesine bağlı Çin bölgesindeki karakola saldırı düzenleyen Taliban mensuplarıyla polisler arasında çatışma çıktığını açıkladı.
Bahir, çatışmada 8 polis ile 8 Taliban mensubunun öldüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklama ise saldırıda 8 polisin öldüğü ve karakolun da kendi kontrolüne geçtiğini açıkladı.
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