Afganistan'da Taliban Karakola Saldırdı
Farah vilayetindeki 3 polis karakoluna düzenlenen saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.
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Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Paşt Rod ilçesindeki üç polis karakoluna düzenlediği saldırıda 10 polis yaşamını yitirdi.
Farah Valiliği sözcüsü Muhammed Naser Mehri, yaptığı açıklamada, militanların, Paşt Rod'daki karakollara saldırması sonucu 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldığını ifade eden Mehri, operasyonda Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Farah İl Şura Vekili Şah Mahmud Naimi ise örgüt saldırısında 20 güvenlik görevlisinin öldüğünü, 10'unun yaralandığı ileri sürdü.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler : Afganistan, Taliban, saldırı
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