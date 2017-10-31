Afganistan'da Taliban Karakola Saldırdı: 6 Polis Öldü

Taliban üyelerinin Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki polis karakoluna saldırısında altı polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, Taliban üyelerinin polis karakoluna saldırması sonucu altı polisin hayatını kaybettiğini belirterek üç polisin de yaralandığını söyledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada sekiz militanın öldürüldüğü, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda sekiz polisin öldüğü iddia edildi.