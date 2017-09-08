Afganistan'da Taliban ile IŞİD Çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde, Taliban ile IŞİD arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Cüzcan Emniyet Müdürü Rahmatullah Türkistani yaptığı açıklamada, IŞİD ve Taliban üyelerinin, Kuş Tepe'nin Berme Huşk bölgesinde çatışmaya girdiğini söyledi.

Çatışmada, 3 Taliban ile 2 IŞİD mensubunun öldüğünü ifade eden Türkistani, 4 IŞİD ve 2 Taliban üyesinin de yaralandığını belirtti.

Çatışmanın neden çıktığı bilinmezken, konuyla ilgili her iki örgüt de henüz açıklama yapmadı.

Taliban ile IŞİD, Cüzcan vilayetinde daha önce de birkaç kez çatışmıştı.